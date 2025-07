Mit Flyern, Roll-up-Bannern und verschiedenen Aktionen will der Montanverein Ostharz nicht nur Besucher auf die Grube Glasebach nach Straßberg locken, sondern auch Mitglieder gewinnen. Zu tun gibt es genug.

Strassberg/MZ. - Was er bietet, der Montanverein Ostharz? Gemeinschaft, Abenteuer, Technik. Diese drei Schlagwörter stehen auf dem neuen Flyer, der schon zuhauf verteilt wurde: beim Bürgerfrühstück in Harzgerode, am eigenen Stand zum Sommermärchen und einen Tag später, zum Tag des Bergmanns auf der Grube Glasebach bei Straßberg. Und er ist Teil einer Kampagne zur Mitgliedergewinnung, die der Verein – er hat 28 Mitglieder – jetzt angeschoben hat. Denn der sucht dringend Verstärkung.