62-Jähriger missachtet Vorfahrt

Schmatzfeld - Am Mittwoch fuhr ein 62-Jähriger mit einem Lkw Renault aus Richtung der B 244 kommend in Richtung der Auffahrt zur A 36. Gegen 7 Uhr beabsichtigte er, auf diese nach links in Fahrtrichtung Niedersachsen abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw Audi und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenprall verletzte sich die 51-jährige Audifahrerin leicht, sodass sie durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht wurde. (mz)