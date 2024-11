Wendezeit im Harz 35 Jahre Mauerfall: „Es schleichen sich Dinge ein, die die Freiheit gefährden“

Am 9. November 1989 fiel die Mauer in Berlin. 35 Jahre danach zieht Hans Jaekel, einer der führenden Köpfe der Wendebewegung in Quedlinburg, Bilanz - und hat eine klare Forderung.