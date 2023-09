Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Westerhausen/MZ - Gezackt wie ein Blitz zieht sich ein großer Riss an einer Ecke der Kirche St. Stephani in Westerhausen von oben bis zum Boden der Außenwand. Weitere Risse sind beispielsweise in der Mauer unter einem Fenster zu erkennen – von außen und innen. Um den betroffenen südlichen Querflügel des Gotteshauses zu sanieren, unterstützt das Land Sachsen-Anhalt finanziell. Am Donnerstag hat der Staatssekretär für Kultur, Sebastian Putz, den entsprechenden Zuwendungsbescheid nach Westerhausen gebracht. „Das können wir auf keinen Fall so lassen, sonst geht die Kirche irgendwann kaputt und für die Nachwelt verloren“, sagt er beim Ortstermin.