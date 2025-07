Was als einfache Verkehrskontrolle begann, entwickelte sich in Thale zu einem echten Polizeierfolg. Ein Audi-Fahrer geriet ins Visier – ohne Führerschein, betrunken und mit Drogen im Gepäck. Die Liste der Delikte ist lang und sorgt für Kopfschütteln.

Thale. - So ist das, wenn eine polizeiliche Routinekontrolle zum Volltreffer wird: Nachdem Polizeibeamte am Montag (28. Juli) gegen 19.30 Uhr in der Neinstedter Straße in Thale einen Audifahrer angehalten hatten, wurde rasch klar, dass sich der Mann gleich mehrerer Delikte schuldig gemacht hatte.