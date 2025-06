Heimatcheck von Naumburger Tageblatt/MZ Zwischen Windrad und Idylle: Wie es sich in der Gemeinde Molauer Land leben lässt

Ländlich ruhig und beschaulich lebt es sich in der Gemeinde Molauer Land. Den Alltag aber bestreiten die Einheimischen in den größeren Orten, auch jenseits der Grenze zu Thüringen. Was die Gemeinde lebenswert macht und welche Probleme und Herausforderungen es dennoch gibt.