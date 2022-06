Zwei neue Messen gehen in Naumburg an den Start

Aus der Messe "Aktiv 50 plus" wird die Veranstaltung "aktiv im Burgenlandkreis", die am 24. September alle Altersklassen ansprechen will.

Naumburg - In Naumburg stehen in diesem Jahr zwei Messen an, die Themen bedienen, die aktuell von großer Bedeutung sind. Zum einen ist das die Messe „aktiv im Burgenlandkreis“, die den Fokus auf Gesundheit, Ernährung und Sport legt und Menschen aller Altersklassen ansprechen will - anders als 2019, als der Vorgänger noch „Aktiv mit 50 plus“ hieß und - zwar gut besucht - ein eher begrenztes Publikum im Blick hatte.

Veranstalter sind die Sparkasse Burgenlandkreis, das Netzwerk für Gesundheit und Naumburger Tageblatt/MZ. Stattfinden soll die Messe am 24. September im Jugend- und Sporthotel Euroville in Naumburg. Olaf Döring, Geschäftsführer des Zeitungsverlages Naumburg/Nebra: „Wir wollen diese Messe als moderne Gesundheitsmesse etablieren und mit ihr Jugendliche genauso ansprechen wie rüstige Senioren.“

Auf rund 1.000 Quadratmetern Fläche innen wie außen werden Unternehmen, Vereine und Veranstalter aus dem Gesundheits-, Ernährungs- und Fitnessbereich ausstellen; geben wird es Fachvorträge und ein anspruchsvolles Rahmenprogramm. Viele potenzielle Aussteller gibt es bereits, doch auch noch Luft nach oben, weshalb die Veranstalter auf weitere Interessenten hoffen. Bis zum 15. Juli können sie beim Zeitungsverlag Naumburg/Nebra Teilnahme-Informationen einholen und sich anmelden.

Dem heißen Thema Ausbildung widmet sich wiederum „myFuture - die Naumburger Ausbildungsmesse“, die bereits am 13. und 14. September im Turbinenhaus in Naumburgs Weißenfelser Straße stattfindet. Veranstalter hier sind der Naumburger Unternehmerverein und der Turbinenhausverein. Zudem ist der Kreis als Träger der Sekundarschulen involviert. Nach aktuellem Stand 24 Unternehmen, die Lehrlinge ausbilden, haben bereits ihre Teilnahme zugesagt, außerdem das Arbeitsamt des Burgenlandkreises. Die Messe, die an beiden Tagen von 8 bis 14 Uhr stattfindet, will maßgeblich Neunt- und Zehntklässlern Ausbildungs- und berufliche Perspektiven aufzeigen und Kontakte zu Firmen vermitteln. Sie soll perspektivisch jedes Jahr stattfinden, machen die Veranstalter deutlich.

Informationen und Anmeldungen für die Messe „aktiv im Burgenlandkreis“ am 24. September im Euroville via Mail an [email protected] Messe „myFuture“, 13. und 14. September, jeweils 8 bis 14 Uhr im Turbinenhaus Naumburg