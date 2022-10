Zwei Fahrerinnen nach Frontalcrash in Crölpa-Löbschütz schwer verletzt

Crölpa-Löbschütz - Zu einem folgenschweren Unfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Freitagmittag gegen 11.50 Uhr in Crölpa-Löbschütz. Dort kollidierten in der Ortsmitte die Autos einer aus Bad Kösen sowie einer in Richtung Heiligenkreuz fahrenden Frau. Durch den Frontalcrash wurden die beiden Fahrerinnen so schwer verletzt, dass sie ins Naumburger Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Die alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bad Kösen und Crölpa-Löbschütz waren vor Ort, um an den Fahrzeugen entsprechende Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Während der Bergung kam es eine knappe Stunde lang zu Verkehrseinschränkungen im Unfallbereich. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (hbo)