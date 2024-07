Von einem auf einem Parkplatz im Nebraer Ortsteil Kleinwangen abgestellten Pkw wurden am 1. April zwei E-Bikes gestohlen. Eine Zeugin machte ein Foto des Täters, nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Kleinwangen/tra - Ein Unbekannter hat am 1. April gleich zwei hochpreisige E-Bikes von einem Fahrradträger gestohlen. Befestigt waren die Fahrräder an einem Pkw, der auf einem Parkplatz im Nebraer Ortsteil Kleinwangen, An der Steinklöbe, abgestellt war.

Wer kennt diese Person und kann Hinweise geben? (Foto: privat)

Eine Zeugin hat den Täter unweit vom Tatort fotografiert. Die Polizei bittet im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Fotos um Hinweise. Wer kennt diese Person?

Hinweise telefonisch erbeten an die Rufnummer 03443/28 22 93