In siebenter Auflage gehen die Naumburger Schultheatertage 2024 erfolgreich über die Bühne. Indes melden sich bei der Dramaturgin immer mehr Kinder für den von ihr geleiteten Theaterspielclub an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg. - Naumburgs Theaterdramaturgin Karen Winkler-Scharf schaut zufrieden auf drei ereignisreiche Schultheatertage zurück. Die siebente Auflage war allerdings ihre erste, die sie am Theater Naumburg ausrichtete. Zu diesen hatte sie nicht nur Schultheatergruppen aus dem Burgenlandkreis eingeladen. Mit den beiden Theaterspielclubs, die sie leitet, ging sie gar selbst an den Start, was schon rein zeitlich eine beachtliche Leistung für sie und ihre jungen Laienschauspieler ist, denn: Karen Winkler-Scharf war erst vergangen August als Theaterpädagogin und Dramaturgin ans Theater Naumburg gekommen. Sehen lassen konnte sich aber auch, was sie innerhalb kürzester Zeit mit dem Theaterspielclub und dem Jugendtheaterclub auf die Bühne gebracht hat.