Die Naumburger Eisbahn auf dem Marktplatz hatte am Sonntag das letzte Mal geöffnet. Trotz winterlicher Verhältnisse oder auch deswegen zog sie noch einige Besucher an. Was Veranstalter und Besucher zum Abschluss sagen und welche Wünsche es noch gibt.

Eislaufspaß in Naumburgs „Wohnzimmer“: Die Eisbahn – hier während des Weihnachtsmarktes – stieß auch in diesem Jahr auf gute Resonanz.

Naumburg - Schneeflocken legen sich sanft auf den Marktplatz, den Weihnachtsbaum und die Eisbahn. Andrea Dräger steht mit ihrem Mann und ihren Kindern Junis (8) und Jaro (4) am Sonntag an der Servicehütte. Die Familie will noch einmal Schlittschuhlaufen, ehe die Eisbahn schließt. Trotz des Schnees? „Nein, gerade deswegen. Und wir wohnen am Markt und hatten so immer die Eisbahn vor Augen. Ein schöner Anblick“, sagt die Naumburgerin.