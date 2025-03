Stößen. - Die straßenseitige Thujahecke am Stößener Fabrikhof 4 soll, so der Plan, einem Holzzaun mit Gucklöchern weichen. Was es durch diese auf dem Grundstück der Familie Adam zu sehen geben wird? Alfonso, Collin, Benno, Bruno und Simba. Sie sind der männliche Teil ihrer Alpakaherde. Auf der anderen Seite des Wohnhauses stehen die Damen Amy, Alma, Bibi und Luna mit dem Nachwuchs. Die Crias, wie Alpaka-Babys heißen, Clara und Dexter sind die jüngsten auf „Adams Alpaka Farm“, in die Susan und Sebastian Adam die ehemalige Zuckerfabrik inzwischen verwandelt haben.

