Junge Mutter ist eine von acht ukrainischen Angestellten im Hotel und Restaurant „Waldschlösschen“ in Wangen. Win-win-Situation behebt den Fachkräfte-Engpass.

Schutzsuchende aus Ukraine arbeiten in Gastronomie

Im „Waldschlösschen“ in Kleinwangen sind mehrere ukrainische Flüchtlinge angestellt – wie Olga Voitsekhovska im Service.

Kleinwangen - Die Sonne schickt sich an, so langsam hinter dem Horizont zu verschwinden an diesem späten Donnerstagabend zu Füßen des Berges, auf dem die Arche Nebra thront. Trotz vorgerückter Stunde ist im Biergarten des Hotels und Restaurants „Waldschlösschen“ noch ordentlich Betrieb, werden eifrig Serviertabletts zu und von den Gästetischen getragen.