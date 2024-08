Naumburg. - Wenn bei Ihnen zu Hause eine Glühbirne kaputtgeht, kostet Sie das vielleicht 80 Cent und inklusive Leiterholen drei Minuten Zeit. Wenn im Straßenverkehr eine Lampe nicht mehr so leuchtet, wie sie soll, wird’s aufwendiger, das ist ja ganz klar. Wie aufwendig, davon bekommen wir nun „dank“ dem Fußgängerüberweg am Naumburger Marienring einen Eindruck. 230.000 Euro Kosten, etwa vier Wochen Vollsperrung, dazu noch einen weiteren Monat halbseitige Sperrung, so der derzeitige Planungsstand, wie die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) auf Anfrage unserer Zeitung am Montag mitteilte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.