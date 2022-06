Zscheiplitzer wird Gesamtsieger, die letzten 50 Euro gehen nach Nebra

Naumburg - Ralf Kretzschmar aus Nebra, Trainer des Kreisoberligisten FC ZWK, hat die zehnte und letzte Runde des Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 42-Jährige kam wie Lisa Herz aus Klosterhäseler auf 13 Zähler, hatte aber Glück beim Losen. Kretzschmar, der als Heizungsbauer für die Nebraer Firma Eberling tätig ist, bestritt am Sonntag in Mertendorf sein letztes Spiel als Coach der Unstrutstädter (wir berichteten).

Resultate/Ralf Kretzschmars Tipps:

SC Naumburg - Turbine Halle 3:0/2:0#

Gleinaer SV - Baumersrodaer SV 2:5/1:5

Klosterhäseler - Reinsdorf ausgefallen

Lossa/Rastenberg II - Karsdorf 3:7/2:3

1. FC Zeitz - ESV Herrengosserstedt 5:2/4:1

FC RSK Freyburg - TSV Leuna 1:8/1:3

SV Großgrimma - BSC Laucha 0:4/0:4

SC Naumburg II - BW Bad Kösen 1:4/1:4

SV Mertendorf - FC ZWK Nebra 3:4/1:3

Lossa/Rastenberg - Kretzschau 0:2/3:1

Den 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg hat sich Lutz Oertel gesichert. Der 66-jährige Zscheiplitzer verteidigte am letzten Spieltag mit einer soliden Zehnerrunde seine Führung in der Gesamtwertung und baute diese vor dem zweitplatzierten Naumburger Christian Schüler sogar noch auf vier Punkte aus.

Ralf Kretzschmar (l.), hier mit Vereinspräsident Steffen Fuchs, ist als Trainer des Fußball-Kreisoberligisten FC ZWK Nebra verabschiedet worden. Er wurde letzter Wochensieger unseres regionalen Tippspiels in der Saison 2021/22. (Foto: Verein)

Endstand der Gesamtwertung:

1. Lutz Oertel (Zscheiplitz) 96

2. Christian Schüler (Naumburg) 92

3. Nico Schiele (Rastenberg) 90

4. Hardy Lustig (Weischütz) 89

4. Collin Grieser (Herrengosserstedt) 89

6. Stefan Müller (Benndorf) 88

7. Enrico Schieck (Tagewerben) 87

7. Jonas Weise (Freyburg) 87

9. Marcus Müller (Eckartsberga) 86

9. Carla Oertel (Zscheiplitz) 86

9. Daniel Helbig (Gleina) 86

9. Marcus Jöricke (Erfurt) 86

9. Uwe Buffi (Steinbach) 86

9. Kai Vollrath (Rastenberg) 86

9. Karsten Haberzettl (Freyburg) 86

9. Lucas Hoffmann (Weischütz) 86

9. Lutz Weihrauch (Laucha) 86

9. Robert Jecke (Lossa) 86

9. Mario Böhme (Freyburg) 86

Pohlitzer und Possenhainer bestes Team

Bestes Team der Gesamtwertung wurde mit 82,67 Zählern im Schnitt „HelDie“ - das sind Dietmar und Margitta Ronneberger aus Pohlitz sowie Helmut Pohle aus Possenhain. Sie erhalten einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder. Platz zwei belegten Robert Jecke und Mario Rahaus von der SG Eintracht Lossa (81,0). Auf den geteilten dritten Rang kamen „Mann“ (Marcus Jöricke/Erfurt, André Grunert/Lossa) sowie Karsten und Christian Haberzettl aus Freyburg (je 80,0 Zähler).

Mehr Informationen im Internet unter: www.kicktipp.de/tageblatt