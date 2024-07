Das Festival „Internationaler Orgelsommer“ startet am Freitag in Naumburg. Zu Gast sind namhafte Künstler.

Naumburg/AFA - Am kommenden Freitag beginnt das Festival „Internationaler Orgelsommer Naumburg“, in dessen Mittelpunkt die monumentale barocke Hildebrandt-Orgel in der Stadtkirche St. Wenzel steht und das in diesem Jahr das Motto „Affekte | Leidenschaften | Kontraste – Bachs Originalklang in Naumburg“ trägt. Darauf weisen die Veranstalter in einer Mitteilung hin.

In zehn Konzerten gastieren freitagabends international renommierte Gastorganistinnen und Gastorganisten aus ganz Europa und den USA sowie solch bedeutende Klangkörper wie der Windsbacher Knabenchor oder das SWR Vokalensemble unter seinem Leiter Yuval Weinberg mit mehreren Uraufführungen. Die Pianistin Ragna Schirmer und die Bratscherin Kerstin Schönherr sind überdies in Kammermusik-Formaten zu erleben.

Chopin bildet Auftakt

Das Eröffnungskonzert am Freitag, 5. Juli, ab 19.30 Uhr gestaltet die französische Orgelvirtuosin und Improvisatorin Sophie-Veronique Chauchefer-Choplin, die als Titularorganistin an der Pariser Kirche St. Sulpice einen der prestigeträchtigsten Organistenposten in Frankreich bekleidet.

Die von Zacharias Hildebrandt erbaute Orgel wurde 1746 von Johann Sebastian Bach gemeinsam mit Gottfried Silbermann abgenommen. Sie gilt zudem als die einzig authentisch erhaltene große Orgel, die von Bach maßgeblich mitkonzipiert wurde.

Im letzten Jahr wurden mehr als 15.000 Besucher in den Konzertreihen der Hildebrandt-Orgel gezählt. Mit rund 100 Konzerten pro Konzertsaison gilt der Spielbetrieb an der Hildebrandt-Orgel als einer der umfangreichsten seiner Art.