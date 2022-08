Workshop in der „Arche Nebra“: Wenn glühende Bronze in Form kommt

Besucherzentrum in Kleinwangen bietet Kurs mit Archäotechniker und Ferienprogramm an. Welche Einblicke die Teilnehmer dabei erhalten.

Workshop in der Arche Nebra: Rasch erfolgt die Abkühlung des Werkstücks:

Kleinwangen - Die vergangenen Tage am Besucherzentrum „Arche Nebra“ in Kleinwangen standen im Zeichen einer Aktionsferienwoche mit vielfältigen Workshop-Angeboten zum Eintauchen in Techniken der Bronzezeit und zum Ausloten eigener Kreativität für Kinder und Erwachsene. Inhaltlich standen dabei wieder die Himmelsscheibe von Nebra und deren Zeit im Mittelpunkt. Den Auftakt bildeten das Thema Bronzeguss und die Geheimnisse des Feuermachens ohne moderne Hilfsmittel.