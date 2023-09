Hannah Töpfer holt sich die 50 Euro. Ihr Onkel Ulf wird Zweiter. Uwe Buffi verteidigt Führung in der Gesamtwertung.

Naumburg - Hannah Töpfer hat die vierte Runde des neuen regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Die 24-jährige Naumburgerin, die bei der Firma Elektro Rothe arbeitet, kam als Einzige der insgesamt mehr als 350 Tipper auf 14 Punkte. Zweiter der Wochenwertung wurde ihr Onkel Ulf Töpfer mir zwölf Zählern. Der Gesamteinzelsieger darf sich am Ende der Hinrunde auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen. In dieser Wertung führt weiter der Steinbacher Uwe Buffi; das Feld hinter ihm wurde am Wochenende allerdings ganz schön durcheinandergewürfelt.

Resultate/Hannah Töpfers Tipps:

SC Naumburg - BW Farnstädt 3:1/3:1

BW Bad Kösen - SSC Weißenfels II 2:5/0:3

SV Braunsbedra - SC Naumburg II 0:2/1:3

BSC 99 Laucha - SV Zöschen 1:1/1:3

Romonta Stedten - ESV Herrengosserstedt 6:0/1:0

R’werben/M’werben - Lossa/Rastenberg 3:2/0:2

SG ZW Karsdorf - FSV Klosterhäseler 1:1/1:1

Gleinaer SV - VSG Löbitz 2:2/1:0

Baumersrodaer SV - Bad Bibra/Saubach 2:1/1:3

FC ZWK Nebra - SV Spora 1:3/1:3

Stand der Gesamtwertung:

1. Uwe Buffi (Steinbach) 44

2. Ute Romahn (Naumburg) 41

2. Stefanie Hünniger (Naumburg) 41

4. Rainer Hoyer (Freyburg) 39

5. Max Wege (Leipzig) 38

6. Christoph Beltz (Weißenfels) 37

6. Martin Köhler (Weißenfels) 37

6. Ronny Sieber (Braunsbedra) 37

6. Stefanie Paloch (Laucha) 37

10. Florian Schlegel (Punschrau) 36

10. Hannes Hoffmann (Weischütz) 36

10. Frank Schimpfermann (Schmerdorf) 36

10. Kai Vollrath (Rastenberg) 36

10. Frank Schoder (Naumburg) 36

10. René Hamann (Eckartsberga) 36

Bestes Team der vierten Runde waren Ulf Töpfer und Ronny Haas mit 11,0 Punkten im Schnitt. Führende der Gesamtwertung bleiben Uwe und Astrid Buffi aus Steinbach (36,0). Die beste Mannschaft erhält am Ende der Saison wieder einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder.