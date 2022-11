Wochensieg geht an Wacker-Kicker

Christoph Beltz aus Wengelsdorf hat die elfte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit die obligatorischen 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 36-jährige Landesklasse-Kicker von Wacker Wengelsdorf kam als Einziger der insgesamt rund 350 Tipper auf 13 Punkte und verwies den Freyburger Frank Geithe sowie den Mertendorfer Stephan Seidel (je 12) auf den geteilten zweiten Platz der Wochenwertung. Die Wacker-Männer besiegten am Samstag Aufsteiger Blau-Weiß Bad Kösen mit 3:0 (wir berichteten) und sind nun Tabellendritter der Staffel 7. „Das neue Trainergespann und einige Neuzugänge haben neuen Schwung gebracht. Wir hoffen, dass es so weitergeht“, sagte Beltz, dessen Team in der vergangenen Saison nur deshalb nicht abgestiegen ist, weil sich Burgwerben freiwillig in die Kreisoberliga zurückzog.

Resultate/Christoph Beltz’ Tipps:

SC Naumburg - SV Sennewitz 5:1/3:1

Herrengosserstedt - Braunsbedra 2:1/2:1

BSC 99 Laucha - ESG Halle 1:1/1:1

Wacker Wengelsdorf - BW Bad Kösen 3:0/3:0

Bad Bibra/Saubach - Naumburg III 4:2/2:0

VfB Großgörschen - SV Mertendorf 0:1/1:1

Schönburg/Possenhain/Leißling - Kaiserpfalz abgesagt

FC ZWK Nebra - SC Naumburg II 1:2/2:2

Burgwerben/RWW II - Baumersroda 1:7/1:2

Lossa/Rastenberg - Eintracht Profen 3:3/3:1

Stand der Gesamtwertung:

1. Jürgen Töpfer (Eulau) 99

2. Maik Seifarth (Naumburg) 94

3. Ricky Grieser (Herrengosserstedt) 93

3. Heinz Heider (Punschrau) 93

3. Stephan Lifzik (Naumburg) 93

6. Bernd Lehwald (Freyburg) 91

6. Max Wege (Leipzig) 91

6. Martin Schoder (Naumburg) 91

9. Pascal Heinemann (Naumburg) 90

9. Michael Staake (Reinsdorf) 90

Beste Mannschaft der elften Runde mit 8,5 Punkten im Schnitt war das „TeamSchwabe“. Die Führung in der Gesamtwertung übernahm das aus Balgstädt stammende Vater-Sohn-Duo Klaus und Max Wege (Görlitz/Leipzig) mit 90,0 Zählern.

Mehr Infos, Anmeldung, Tippabgabe: www.kicktipp.de/tageblatt