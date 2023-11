Edgar Schreiber holt sich die 50 Euro. Wechsel an der Spitze der Einzelwertung.

Wochensieg geht an Uichteritzer, Bornschein übernimmt Gesamtführung

Der aus Naumburg stammende Wahl-Uichteritzer Edgar Schreiber hat sich in der 13. Runde die 50 Euro gesichert.

Naumburg - Edgar Schreiber hat die 13. Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Der 65-jährige Wahl-Uichteritzer, der als aktiver Fußballer für die TSG und für Motor Naumburg gespielt hat, kam als Einziger der mehr als 350 Tipper auf 14 Zähler. Der Gewinner der Tippspiel-Gesamteinzelwertung darf sich am Ende der Hinrunde auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen. An der Spitze hat es jetzt nach vielen Wochen eine Veränderung gegeben: Neuer Führender ist nun Frank Bornschein aus Reinsdorf.

Resultate/Edgar Schreibers Tipps:

BW Zorbau - Einheit Wernigerode 1:1/1:1

Rot-Weiß Zerbst - SSC Weißenfels 2:3/1:3

SV Spora - BSC Laucha ausgefallen

SSC Weißenfels II - FC RSK Freyburg 3:1/3:1

SV Kaiserpfalz - Nessa/Teuchern 1:6/0:4

SV Mertendorf - Langendorf/WFV 5:0/2:1

SSC Weißenfels III - BW Bad Kösen II 3:1/2:0

Lützen/Meuchen II - SC Naumburg III 2:4/1:3

Lossa/Rastenberg - Schönburg/Possenhain-Leißling 2:3/3:1

RW Weißenfels - Eintracht Lüttchendorf 3:3/1:1

Stand der Gesamtwertung:

1. Frank Bornschein (Reinsdorf) 112

2. Uwe Buffi (Steinbach) 108

3. Christoph Beltz (Weißenfels) 106

3. Malte Fricke (Gernstedt) 106

5. Florian Schlegel (Benndorf) 104

5. Marc Eschrich (Bad Kösen) 104

5. Henryk Lihsa (Naumburg) 104

5. Mario Rahaus (Lossa) 104

9. Ute Romahn (Naumburg) 103

9. Matthias Meissner (Laucha) 103

Bestes Team der 13. Runde war „Popeye“ - das sind Ilka Töpfer und Henryk Lihsa aus Naumburg - mit 9,5 Punkten im Schnitt. In der Gesamtwertung liegen jetzt die Steinbacher Uwe und Astrid Buffi mit nun 101,5 Zählern allein an der Spitze. Die beste Mannschaft erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. (tok)