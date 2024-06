Billrodaer organisiert zusammen mit Kumpels am Samstag, 24. August, in Wohlmirstedt einen „Endurocross für Jedermann“. Zwei öffentliche Trainings sind geplant.

Mit Richard Bärhold (v.l.), Martin Kleinschmidt und weiteren Kumpels bereitet der Billrodaer WM-Pilot Tim Apolle in Wohlmirstedt einen „Endurocross für Jedermann" vor, der am 24. August stattfinden wird.

Wohlmirstedt/Billlroda. - Die Idee war Tim Apolle schon einige Zeit im Kopf herumgeschwirrt, als er bei der Firma Mütze & Rätzel, einem seiner Sponsoren, in Wohlmirstedt parkte und nebenan das Gelände der ortsansässigen Agrargesellschaft betrachtete. „Mensch, die Strecke wäre ungefähr so groß wie in der Riesaer WM-Arena, und Tribünen könnte man hier auch locker errichten“, dachte sich der weltweit erfolgreiche Enduro-Pilot aus Billroda. Und nachdem er seine Gedanken mit Richard Bärhold, Martin Kleinschmidt und anderen Kumpels geteilt hatte, nahm die Idee in einigen Stammtischrunden schließlich Fahrt auf – der „Endurocross für Jedermann“ feiert am Samstag, 24. August, im Kaiserpfalz-Örtchen Wohlmirstedt und damit ganz in der Nähe von Apolles Heimatort Premiere.