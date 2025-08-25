Die Saaletalbrücke der Ortsumfahrung Bad Kösen ist fast komplett fertiggestellt. Wie beurteilt die Landesstraßenbaubehörde den Ablauf, wann rollt der Verkehr?

Die Saaletalbrücke der B87n zwischen Saaleck und Kleinheringen, hier ein Blick Richtung Süden.

Kleinheringen/mhe/be. - Der Brückenschluss ist längst Geschichte, und jetzt sind auch die Baukräne abgerückt: Die Saaletalbrücke für die Ortsumfahrung Bad Kösen ist beinahe komplett fertiggestellt. Nur fünf Prozent der Gesamtarbeiten am Megabauwerk sind noch zu erledigen, sagen die Fachleute. Will heißen: Die Konstruktion ist komplett, was nun folgt, sind Arbeiten an der Fahrbahn. Vor Ort machten sich von der Landesstraßenbaubehörde Regionalbereichsleiter Peter Lotze und Hendrik Scheller, Fachgruppenleiter Brücken und Ingenieurbau, ein Bild vom Stand der Dinge.