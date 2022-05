Wieder Trubel in Laucha: Ballonglühen feiert am 28. Mai Premiere

Höhepunkt der Lauchaer Flugtage: Am 28. Mai findet auf dem Flugplatz in den Abendstunden erstmals ein Ballonglühen statt - wie hier in Eisleben.

Laucha - Ob Segelflugzeug, Modellflieger oder Heißluftballon: Sie gehen am Himmelfahrtswochenende wieder in die Luft. Nach pandemiebedingter Pause herrscht am 26. sowie am 28. und 29. Mai wieder Trubel auf dem Flugplatz in Laucha. Der Luftsportverein Laucha-Dorndorf lädt zu den traditionellen Flugtagen ein. Einlass ist an jenen Tagen jeweils ab 10 Uhr. Modellvorführungen geben ab 11 Uhr den Auftakt. Jeweils ab 13, 14.30 sowie 16 Uhr hebt die Kunstflugstaffel ab.

Dazwischen gibt es Modellvorführungen, Einzelkunstflug sowie Flüge von historischen Flugzeugen. Am 26. Mai findet zudem ein Flohmarkt statt. „Den ganzen Tag, wenn das Wetter passt, ist eine aufgeblasene Ballonhülle zu sehen. Ballonfahrten können auch tagsüber vor Ort gebucht werden. Die Fahrten finden dann immer nach Veranstaltungsende statt“, so Chris Klingler.

Der 32-jährige Freyburger steht seit vergangenem Herbst dem Verein vor, war zuvor stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister. Fliegerisch aktiv ist er seit 2005, seit 2015 ist er Fluglehrer für Segelflug. Er ist zudem Vizepräsident des Landes-Luftsportverbandes. Beruflich arbeitet er als geschäftsführender Gesellschafter in einem Finanz- und Versicherungsmaklerunternehmen.

Zu den Flugtagen in Laucha gibt es so manchen Flieger aus der Nähe zu bestaunen. (Foto: Biel)

Zu einem der Höhepunkte zählt am Sonnabend, 28. Mai, ab 21 Uhr das Ballonglühen, das eine Premiere in Laucha feiert. „Musikalisch begleitet, werden die Ballonhüllen nach Sonnenuntergang angeheizt und stellen vor der Kulisse des Unstruttals einen einmaligen Anblick dar“, heißt es auf der Facebook-Seite des Luftsport-Vereins. Der Eintritt ist an jenem Abend frei. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein - inklusive einer traditionellen Flieger-Bowle.

Erwartet wird an jenem Tag auch politische Prominenz: Bereits zugesagt haben für Sonnabendnachmittag Bundestagsabgeordneter Dieter Stier (CDU), Verbandsgemeindebürgermeisterin Jana Schumann sowie Lauchas Bürgermeister Michael Bilstein. Programmpunkte können wegen Wetters und Flugverkehr verschoben werden, weist der Verein hin. (cm)