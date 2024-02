Naumburg/afa - Es wird wieder gestreikt. Am Montag, 19. Februar, legen die Beschäftigten der PVG Burgenlandkreis ihre Arbeit nieder, was bedeutet: Es fährt kein Bus. Betroffen sind sämtliche Linien einschließlich des Schulbusverkehrs. Zu der Maßnahme hat die Gewerkschaft Verdi aufgefordert, nachdem am vergangenen Donnerstag eine zweite Verhandlungsrunde mit den kommunalen Nahverkehrsunternehmen erfolglos abgebrochen worden war.

In dem Streit verhärten sich die Fronten. Während Verdi eine Entgelterhöhung von 550 Euro und eine Erhöhung der Pauschale bei geteilten Diensten von acht auf 30 fordert, haben die Arbeitgeber eine Inflationsausgleichszahlung in diesem Jahr von 2.000 Euro sowie eine Entgelterhöhung von drei Prozent in 2025 und zwei Prozent in 2026 vorgeschlagen. Alles andere sei nicht zu leisten.

Verdi wiederum verweist auf die deutlich höheren Entlohnungen in anderen Bundesländern und die mangelnde Attraktivität der hiesigen Unternehmen. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 20. März statt.