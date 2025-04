Gärtnern mit Domblick: Die Pflanzen in der Schüssel, die Melanie Specht hält, sind alle essbar – und sie wachsen auch in der Stadt.

Die Brennnessel nimmt Melanie Specht behutsam am Stiel: „Um sich nicht wehzutun, muss man sie von unten anfassen“, erklärt die 44-Jährige. Dann klappt sie das Blatt nach und nach zusammen. So entsteht ein Knäuel, das sie sich dann in den Mund wirft. „Kauen, kauen, kauen“, folgt als Anweisung. „Das ist wichtig bei Wildkräutern.“ Einmal im Mund, verbreitet die Brennnessel eine frische, nussige und leicht säuerliche Note. „Richtig lecker – und hat mehr Vitamin C als eine Zitrone.“