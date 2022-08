Wie eine Balgstädter Feuerungsbau-Firma große Sprünge macht

Mit 3D-Konfigurator zieht moderne Technik ins Unternehmen Günter Schulz GmbH & Co. KG ein. Bis 2023 wird eine neue Fertigungshalle am Standort errichtet.

Geschäftsführer Holger Schulz steht in der neu errichteten Produktionshalle auf dem Unternehmensareal am Balgstädter Lohweg. Die komplette Fertigstellung des Gebäudes - mitsamt Innenausbau also - ist für 2023 vorgesehen.

Balgstädt - Sie ist schon von weitem auszumachen - die große, nagelneue Produktionshalle, die am Lohweg in Balgstädt entstanden ist. In dem Gebäude, dessen komplette Fertigstellung - mitsamt Innenausbau also - für 2023 vorgesehen ist, wächst sozusagen die Zukunft der ortsansässigen Günter Schulz GmbH & Co. KG heran.