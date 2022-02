Wetzendorf: Einbrecher greift nach Alkohol und Gebäck

Wetzendorf - In der Nacht zum Montag hat sich ein unbekannter Einbrecher Zutritt zum Vereinshaus einer Wetzendorfer Gartenanlage verschafft. Nachdem eine Tür per Werkzeug aufgebrochen worden war, wurden alkoholische Getränke und Gebäck gestohlen, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Montag mit.

Zu einem dreisten Ladendiebstahl kam es Montagabend in einem Leißlinger Baumarkt. Zwei Männer flüchteten mit drei gestohlenen Werkzeugkoffern aus dem Markt, vor dem bereits ein Komplize mit einem Auto wartete. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei blieb erfolglos. (hbo)