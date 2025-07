Zwei Mitarbeiter der regionalen Abfallwirtschaft berichten, was sie an ihrem Beruf schätzen und wie sie mit der (schon bald vielleicht wiederkehrenden) Sommerhitze zurechtkommen.

Naumburg. - Punkt sechs Uhr am Morgen startet das Abfallsammelfahrzeug mit Matthias Barth an Bord täglich seine Tour. Wenn der Berufsverkehr so richtig in Schwung gekommen ist, die Straßen voll Schulkinder sind und die Sommerhitze anfängt zu drücken, hat der Mitarbeiter der Entsorgungsgesellschaft Sachsen-Anhalt Süd schon zahlreiche Mülltonnen auf seiner Tour durch den Burgenlandkreis geleert. „Wir sind immer zu zweit unterwegs“, erklärt Barth. „Ein Fahrer und ein Lader, der hinten mitfährt.“