Werder-Fan aus dem „Pott“

Naumburg - Die Globalisierung macht auch vor dem EM-Tippspiel unserer Zeitung nicht Halt. Schließlich führen wir es mit Hilfe einer speziellen Plattform im World Wide Web durch, und deshalb werden auch immer mehr Fußball-Fans zwar nicht weltweit, aber aus allen Teilen Deutschlands darauf aufmerksam.

Besonders in der dritten Runde dieser Europameisterschaft ist dies augenscheinlich geworden: Die Tipp-Experten aus der Saale-Unstrut-Finne-Region bekommen immer mehr Konkurrenz „von außerhalb“. So wurde der Wahl-Bochumer Andreas Kues, der als Projektleiter an der Ruhr-Universität der 360.000-Einwohner-Stadt im „Pott“ beschäftigt ist, Gewinner des Spieltags - mit etwas Glück im Losverfahren gegen den punktgleichen Kevin Biehlmeyer aus dem bayerischen Erding. Ein Blick auf die Gesamteinzelwertung zeigt: Sechs Spieler aus den aktuellen Top Ten kommen aus den sogenannten alten Bundesländern.

Stand der Gesamtwertung nach dem 3. Spieltag:

1. Thomas Kiene (Burgdorf) 31

2. Patryk Tischbierek (Frankfurt/Main) 30

2. Marc Rohloff (Wunstorf) 30

4. Norbert Schiele (Lossa) 29

5. Florian Jäger (Freyburg) 28

5. Katrin Doering (Hamburg) 28

5. Arturo Rodriguez (Lübeck) 28

5. Christian Bock (Hamburg) 28

5. Lisa Herz (Klosterhäseler) 28

5. Michael Ehnert (Schnaudertal) 28

Und bestes Team des dritten Spieltags war „wir_sind_Kaiser“: Das sind die offenbar Alpinski-begeisterten Micheel Tönnies (alias „apresskifan“) und Andrea Hirle („talfahrt“) aus dem baden-württembergischen Bempflingen. Sie kamen auf 11,5 Punkte im Schnitt und übernahmen mit insgesamt 26,0 Zählern auch die Führung in der Gesamtwertung. Dort lösten sie die Naumburger Silke und Frank Schoder an der Spitze ab. Die beste Mannschaft erhält am Ende der EM ein 30-Liter-Fass Bier der Naumburger Maischter.

Doch zurück zu Andreas Kues. Der 53-Jährige, der sich über die von der BRU Security GmbH spendierten 50 Euro sehr gefreut hat, stellte am Telefon immerhin sofort selbst einen lokalen Bezug zu Naumburg her: „Ich habe in meiner früheren Tätigkeit mal mit der Montagefirma von Günter Mann zu tun gehabt“, berichtet Kues, der aus dem Emsland stammt und wahrscheinlich deshalb Werder-Bremen-Fan ist. Nach Bochum sei er erst wegen beruflicher Verpflichtungen seiner Frau gekommen. Auf die Frage, warum er denn nicht auf den ortsansässigen Traditionsverein VfL umgeschwenkt sei, der gerade erst ins Oberhaus zurückgekehrt ist, meinte er: „Wenn dies bald wieder möglich sein sollte, kann ich dann wenigstens daheim weiter Erstliga-Fußball schauen. Wobei: Für Werder wird es immerhin von der Besetzung her eine sehr interessante Zweitliga-Saison.“

Ach ja: Auf seiner arbeitsbedingten „Wanderschaft“ durch die deutschen Lande war Andreas Kues auch mal in Aachen, Naumburgs Partnerstadt - der zweite, wenn auch etwas an den Haaren herbeigezogene lokale Bezug.

Um die kosmopolitische Bedeutung unseres Tippspiels perfekt zu machen, haben wir den künftigen Naumburger Oberbürgermeister Armin Müller, der das Amt am 1. Juli offiziell von Bernward Küper übernehmen wird, als Tipp-Paten für die anstehende fünfte Runde (siehe Kasten) „verpflichtet“. Der aus dem baden-württembergischen Esslingen stammende frühere Handballer (und heutige treue Zuschauer bei Heimspielen der HCB-Männer) interessiert sich auch sehr für den Fußballsport. „Mein Herz schlägt schon immer für den VfB Stuttgart. Inzwischen sympathisiere ich auch mit RB Leipzig, aber der VfB bleibt meine Nummer eins“, so Müller, der berufsbedingt noch nicht so viele EM-Spiele live verfolgen konnte. „Ich hatte in dieser Woche ziemlich viele Termine und Sitzungen, da konnte ich erst meist die Spätpartien sehen. Das Deutschland-Spiel habe ich jedoch komplett verfolgt“, so das neue Oberhaupt der Domstadt. Von der Sonnabend-Partie gegen Portugal wird er wohl nur die zweite Halbzeit schaffen: „Um 18 Uhr habe ich noch einen Termin.“

Der künftige Naumburger Oberbürgermeister Armin Müller ist in der fünften Runde unser prominenter EM-Tipp-Pate. (Foto: Torsten Biel)

So tippt Armin Müller:

Italien - Wales 2:0

Schweiz - Türkei 2:1

Ukraine - Österreich 0:1

Nordmazedonien - Niederlande 1:3

Russland - Dänemark 0:0

Finnland - Belgien 0:3

Für Armin Müller gehören die („überraschend starken“) Niederländer, die Italiener („die sich sonst ja oft durch die Vorrunde gemogelt, nun aber offenbar den Erfolgsweg gefunden haben“), die Belgier („sowieso“) und („natürlich“) die Franzosen zum Favoritenkreis dieser Europameisterschaft. Das deutsche Team sucht man in der Hitliste des künftigen OB vergeblich.