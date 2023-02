Naumburg - Nach dem kürzlich veröffentlichten Aufruf an die Tageblatt/MZ-Leserinnen und -Leser, Vorschläge zur Verleihung des 26. Wenzelspreises unserer Zeitung zu unterbreiten, sind bereits die ersten Wortmeldungen eingegangen. Noch bis Sonnabend, 25. Februar, können eine Gruppe, ein Verein oder eine Person benannt werden, die den Preis erhalten soll und die sich im Jahr 2022 im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung auf sozialem, sportlichem oder kulturellem Gebiet ehrenamtlich besonders verdient gemacht hat.

Symbolische Würdigung

Mit der undotierten Ehrung wird zudem eine Leistung gewürdigt, die bislang noch keine größere öffentliche Auszeichnung erhielt. So war im vergangenen Jahr die Ortsgruppe Saale-Unstrut der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft mit dem Preis bedacht worden. Auch die Gruppe der Lesepaten des Bürgervereins und der Laienschauspielverein Nebra mit Doris Brünner an der Spitze hatten bereits die Auszeichnung erhalten.

Die ersten Preisträger waren der Naumburger Kunsterzieher Werner Löffler sowie 1994 Ralph Steinmeyer. Letzterer wurde für sein Engagement in der Naumburger „Ideenschmiede“ geehrt, die vor 30 Jahren, am 16. April 1993, am Holzmarkt eröffnet worden war. Weitere Preisträger waren die Interessengemeinschaft Unstrutbahn, die Dorfgemeinschaft Roßbach, der Förderverein Eifert-Orgel, die Nahverkehrsfreunde Naumburg-Jena sowie der Freyburger Schwimmbad-Förderverein.

Wie in den vergangenen Jahren sind nun zunächst die Leser aufgerufen, Vorschläge für die Vergabe zu unterbreiten. Aus allen Einsendungen wird die Redaktion, die zudem eigene Vorschläge einbringt, den Preisträger auswählen. Die Verleihung des Preises wird in einem würdigen Rahmen stattfinden. Der Preisträger erhält als Anerkennung für sein besonderes Engagement eine eigens geschaffene Plastik oder eine andere künstlerische Darstellung des Wenzels. Für den Preis des vergangenen Jahres war die Figur vom Naumburger Bildhauer Stefan Hutter gestaltet worden.

Bitte Begründung beifügen

Bei den Vorschlägen sollte nicht nur der Name genannt werden, sondern auch eine kurze Begründung beigefügt sein, weshalb der Kandidat die Ehrung verdient habe. Die Einsendungen sind zu richten an die Redaktion Naumburger Tageblatt/Mitteldeutsche Zeitung, Salzstraße 8, in 06618 Naumburg, Kennwort Wenzelspreis. Sie können auch in der Tageblatt/MZ-Geschäftsstelle in Naumburg, Salzstraße 8, abgegeben werden. Bitte eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse für Rückfragen der Redaktion angeben.

Vorschläge für den Tageblatt/MZ-Wenzelspreis sind ebenfalls per E-Mail möglich an [email protected]