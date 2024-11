Mit Philipp Döring, Kapitän des Landesligisten SCN, blicken wir auf die drittletzte Runde unseres regionalen Tippspiels. Kreisoberliga beendet offiziell erste Halbserie. Sportverbot am Sonntag.

Philipp Döring (vorn rechts), der zurzeit verletzte Kapitän des Landesligisten SC Naumburg, ist in dieser Woche unser Tipp-Experte.

Naumburg. - Auch in der Saison 2024/25 kann man im regionalen Fußball-Tippspiel von Naumburger Tageblatt/MZ attraktive Preise gewinnen. So langsam naht die Entscheidung. Der Sieger oder die Siegerin der Gesamteinzelwertung darf sich wieder auf eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, die freundlicherweise die Firma ESM zur Verfügung stellt, freuen. Hier führt seit Wochen der frühere Nebraer Keeper Robin Schmidt (jetzt Sangerhausen); Zweite ist Franziska Schwabe aus Punschrau. Das beste Team erhält erneut einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. In dieser Wertung liegen Franziska und Mike Schwabe vorn. Und für den Wochensieg gibt es 50 Euro, spendiert von der BRU Security GmbH Naumburg.