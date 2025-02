Der gebürtige Naumburger Henry Sapparth, der seit Jahren in der Schweiz lebt, hat einen neuen Roman geschrieben – über seinen älteren Bruder Harald und sein Leben. Am 19. Februar stellt er sein Buch im Nietzsche-Dokumentationszentrum vor.

Naumburg - Mitten im gut gefüllten Eiscafé „Verona“ sitzt Henry Sapparth. Es ist das Haus mit der Nummer acht am Naumburger Marktplatz. „Früher war hier der Jugendclub der FDJ“, erzählt er. 1960 in Naumburg geboren, im Haus mit der Nummer zehn aufgewachsen, lebt er bereits seit 16 Jahren in Zürich in der Schweiz. Die Domstadt hat ihn nie losgelassen.