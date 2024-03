In Bad Bibra lässt der Burgenlandkreis ein früheres Lagerhaus zu einer Einrichtung umbauen, die Kinder und Jugendliche aus schwierigen Familien-Verhältnissen aufnimmt. Eine Baustellenbegehung.

Wenn das Zuhause keines ist - wie der Kreis Kindern und Jugendlichen helfen will

Neue Unterkunft in Bad Bibra

Der Baukran schwebt über dem einstigen Lagergebäude in der Steinbacher Straße von Bad Bibra.

Bad Bibra. - Geht der Plan auf, dann können im vierten Quartal dieses Jahres in der Bad Bibraer Steinbacher Straße bis zu 20 Kinder und Jugendliche einziehen, die aus vielerlei Gründen nicht in ihren Familien aufwachsen können und in der hier entstehenden stationären Jugendeinrichtung ein vorübergehendes oder sogar bis zur Volljährigkeit dauerhaftes Zuhause erhalten.