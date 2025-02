Viel befahrene Bundesstraße im Unstruttal Wenn 30er-Schild nicht reicht - Balgstädter Bürger legen mit neuem Antrag nach

Seit zwei Jahren wird auf der B 176 in Balgstädt in Teilen temporär die Geschwindigkeit eingeschränkt. Das langt nicht, sagen Bürger und richten weitere Forderungen für mehr Verkehrsberuhigung an die Behörden.