Die Sanierung der Grundschule Eckartsberga muss nicht nur schnell über die Bühne gehen, sondern auch Federn lassen, um zu sparen. Wie das zusammenpassen soll, klärte der Rat.

Die Sanierung der Grundschule Eckartsberga soll jetzt schnell über die Bühne gehen. Dazu gehört auch der Bau einer Verbindung zwischen den zwei Gebäuden.

Klosterhäseler. - Nachdem vergangene Woche bekanntgeworden war, dass Land und Bund zusammen über sieben Millionen Euro Fördermittel für die Sanierung der Grundschule in Eckartsberga bereitstellen, ist der Druck jetzt groß, das Projekt umzusetzen. Immerhin müssen bis zum 31. Dezember 2027 sämtliche Zuschüsse abgerufen worden sein. Der VG-Rat An der Finne hat deshalb in den letzten Tagen in Sondersitzungen beraten, abschließend nun am Dienstag mit einer Ratstagung in Klosterhäseler die Weichen gestellt. Es geht um eine Gesamtinvestitionssumme von nicht weniger als zwölf Millionen Euro.