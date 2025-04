Naumburg/hob/tok/kpk. - In der hiesigen Kreisliga-Staffel kamen nur fünf der sieben angesetzten Partien zur Austragung. Der Baumersrodaer SV verlor die Tabellenführung wieder an den SSC Weißenfels III, der sich mit 6:2 in Goseck durchsetzte, weil sein Spiel gegen Karsdorf von den Gästen abgesagt wurde. Der BSV wird die drei Punkte jedoch sicher am „grünen Tisch“ nachträglich erhalten. Die Osterfelder bezwangen die Weißenfelser Rot-Weiß-Reserve mit 3:1 und verbesserten sich auf Rang neun. Indes fiel die Begegnung Bad Kösen II – Löbitz, die am Freitag ausgetragen werden sollte, den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer; sie wird am morgigen Mittwoch, 19 Uhr, nachgeholt. Die anderen Teams der Saale-Unstrut-Finne-Region erzielten am Samstag folgende Resultate.

