Leidenschaft Modellbahn Welt der Züge im Maßstab 1:32 - Wie in Naumburg eine Spur-1-Anlage wächst und wächst

Eine Interessengemeinschaft hat in der Naumburger Kroppentalstraße eine Modellbahnanlage der Spur 1 errichtet. Am zweiten Adventswochende werden die Türen für eine Ausstellung geöffnet. Was die Anlage so besonders macht.