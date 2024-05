Mega-Event zu Pfingsten Weinmeile wird an der Saale wieder zum Besuchermagneten

Der Wein, die Saale, die Gäste: An nichts wird es mangeln, wenn am Pfingstwochenende 38 Stationen zwischen Bad Kösen und Roßbach zur Weinmeile einladen. Was diesmal verbessert wurde und wie man am besten hinkommt.