Weinbauverband stellt Bewässerungspläne vor - Was hinter dem Projekt steckt

Freyburg - Der Klimawandel ist in unseren Breiten angekommen. Das spüren sowohl Landwirte als auch Winzer. Trockenperioden, Spätfröste sowie Erkrankungen und Schädlinge gehen damit einher und wirken sich auf die Reben und somit auf den Ertrag aus - und das bereits seit einigen Jahren. Eine Herausforderung, die nunmehr auf der Tagesordnung eines ersten regionalpolitischen Weinforums landete. Dazu eingeladen hatten der Weinbauverband Saale-Unstrut sowie die FDP-Landtagsfraktion am Freitagabend in das Anisium der Winzervereinigung Freyburg. Der Einladung waren Parteivertreter, Winzer sowie Bürgermeister, so Monika Ludwig (An der Finne) und Michael Bilstein (Laucha), gefolgt. „Diese Zeit ist hochpolitisch. Wir wollen Präsenz zeigen, die Vernetzung vorantreiben und weinpolitische Themen aufgreifen. Solch ein Forum ist längst überfällig“, sagte Andreas Silbersack, Landtagsmitglied sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft, zu Beginn.