Weihnachtspäckchen und Spenden erwünscht

Naumburg - „Helfen Sie uns, damit wir helfen können!“ - unter diesem Motto hat sich Eva Feußner, Vorstandsmitglied des Vereins Tafel Naumburg, an die Bürger der Saale-Unstrut-Region gewandt. „Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit etwas Besonderes und Schönes. Im Jahr 2022 ist diese Zeit für zahlreiche Familien etwas sehr Herausforderndes. Ein Krieg mitten in Europa und daraus resultierende Preisexplosionen lassen auch viele Naumburger ratlos zurück.

Aber auch die Waren des täglichen Bedarfs sind in diesem Jahr teuer wie lange nicht mehr“, schreibt Eva Feußner in ihrem Aufruf. So bleibe bei vielen für Geschenke und Extrawünsche nichts übrig. „Mein Appell geht daher an alle Naumburger und Weißenfelser: denen, die noch weniger haben, ein Päckchen zu packen. Mit den alljährlichen Aktionen ’Naumburger helfen Naumburgern’ und ’Weißenfelser helfen Weißenfelsern’ sammelt die Tafel vor allem unverderbliche Lebensmittel wie Kaffee, Tee, Schokolade und Dauerbackwaren. Aber auch Hygiene- oder Kosmetikartikel und Spielzeug, Bücher und kleine Naschereien für Kinder nimmt die Tafel gern zur Weitergabe in Empfang. So kann der Geist von Weihnachten, die Idee vom Geben an diejenigen, denen es dieser Tage am Nötigsten fehlt, von uns allen durch Naumburg getragen werden“, heißt es in dem Aufruf.

Weihnachtspäckchen noch bis 22. Dezember abzugeben

Noch bis zum 22. Dezember können die Weihnachtspäckchen als Spende beim Verein abgegeben werden, die dann zum Weihnachtsfest an Bedürftige übergeben werden sollen. Sie sollten mit Angaben versehen sein, für wen das Päckchen bestimmt ist (Geschlecht und ungefähre Altersangabe). Entgegengenommen werden die Päckchen bei der Naumburger Tafel in der Wenzelsstraße 11-13. Möglich ist die Abgabe im Büro, im Tafel-Laden oder in der Tafel-Stube montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr.

„So können alle Naumburger und Weißenfelser auch mit kleinen Dingen helfen. Darum bitte ich um Unterstützung, lassen Sie uns alle zu Weihnachten zusammenrücken“, hebt das Vorstandsmitglied abschließend hervor.

Allerdings kann der Verein selbst Hilfe derzeit gut gebrauchen, wie dessen Vorsitzender Mathias Gröbner berichtet. Denn wegen der allgemein angespannten wirtschaftlichen Situation benötigt auch die Tafel für ihre Tätigkeit größere Unterstützung. Hinzu kommt, dass wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten mehr Menschen als bislang die Ausgabestellen und die Tafel-Stube aufsuchen.

3.500 Menschen werden im Burgenlandkreis betreut

Derzeit betreut der Verein nach eigenen Angaben im Burgenlandkreis rund 3.500 Menschen, darunter auch aus der Ukraine Geflüchtete. „Es ist zu einer schönen Tradition geworden, dass wir als Tafel in der Vorweihnachtszeit die Bürger aufrufen, Geschenke zu spenden und zu packen für Menschen, denen es nicht so gut geht“, sagt Vereinsvorsitzender Mathias Gröbner. Neu hinzu komme nun aber die Bitte, Heizmaterial für den Verein zu spenden. „Gern nehmen wir auch Geldspenden entgegen, um unsere laufenden Kosten wie Heiz-, Energie- und Spritkosten decken zu können“, so Gröbner.

Spendenkonto: Tafel Naumburg e.V., Sparkasse Naumburg, IBAN DE45 8005 3000 3030 9008 00; Tafel-Verein: 03445/266011 oder [email protected]