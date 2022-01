Die Polizei ermittelt im Fall einer toten Frau, die bereits am Freitag in der Unstrut nahe Wendelstein gefunden wurde.

Wendelstein - Bereits am Freitag, wie die Polizei nun mitteilte, ist am Wehr in Wendelstein eine tote Frau aus der Unstrut geborgen worden. Ihre Identität ist noch nicht abschließend ermittelt.

Man gehe von einer älteren Person aus. Für ein Fremdverschulden gebe es keine Anhaltspunkte, teilte die Polizei abschließend mit. (hbo)