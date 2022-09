Wegen hoher Verluste - Verband in Freyburg plant neue Abwasser-Gebühren

Versammlung entscheidet sich auf seiner Sitzung im Bürgerhaus in Wetzendorf mit knapper Mehrheit dafür. Was die Räte zum Thema meinen.

Wetzendorf - In der Haut der Mitglieder der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes (WAV) Saale-Unstrut-Finne mochte man am Montagabend nicht unbedingt stecken. Zur Sitzung in Wetzendorf stand eine knifflige Entscheidung an: Soll der Verband wegen hoher Strompreise die Abwasser-Gebühren- und Entgeltkalkulationen abbrechen und neu berechnen und die Bürger mit höheren Kosten belasten oder nicht?