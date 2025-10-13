Günter Lepka aus Bad Kösen begeht ein großes Jubiläum: seinen 100. Geburtstag. Über ein erfüllendes Hobby und warum in Kleinheringen gefeiert wurde.

Günter Lepka stößt mit seiner Enkelin Susanne auf seinen 100. Geburtstag an. Mit dabei: die Urenkel Merle und Ole.

Bad Kösen/be/mhe. - Voller Stolz auf ein ganzes Jahrhundert schauen – nur sehr wenigen ist das möglich. Günter Lepka aus Bad Kösen gehört dazu. Aus Lieskau bei Halle stammend, ist der rüstige Senior vor zwei Jahren in die Kurstadt umgezogen, um bei Enkelin und Urenkeln sein zu können. Schon 1988 hatte Lepka seine Frau verloren, 2007 dann auch seinen Sohn, weswegen letztlich der Entschluss folgerichtig fiel, zur Verwandtschaft nach Bad Kösen zu ziehen.