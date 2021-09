Was es zum Tag des offenen Denkmals alles zu entdecken gibt

Historische Stätten öffnen am Sonntag ihre Tore. Eine Auswahl an Angeboten.

Naumburg - Wie in jedem Jahr wird auch in diesem der zweite Sonntag im September ganz im Zeichen des Tags des offenen Denkmals geben. Diesmal steht er unter dem Motto „Sein & Schein - in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“. Tageblatt/MZ stellt teilnehmende Stationen in einer Auswahl vor.

KIRCHEN, DOM, KLÖSTER

Zu einer Spezialführung mit dem Titel „Die Spuren lesen lernen“ lädt das Kloster in Memleben ab 11.30 Uhr ein. Museumsleiterin Andrea Knopik wird über frühere Baumaßnahmen, die Geschichte des Bauwerks und neue Erkenntnisse der Bauforschung sprechen. Ab 14.30 Uhr gestaltet Pfarrerin Bettina Plötner-Walter einen musikalischen Gottesdienst, zu dem der Gospelchor singt. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung unter freiem Himmel statt, bei schlechten Bedingungen weicht man in die große Wasserscheune aus.

Ein buntes Programm gibt es auch im Schloss und Kirche in Klosterhäseler. Es finden Führungen durch Orgelbau-Museum und Gotteshaus um 10 Uhr, 11 Uhr und 14.30 Uhr statt. Im Schloss kann in der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr eine Ausstellung von Hobbymalern besichtigt werden. In der Kirche gastieren ab 17 Uhr zu einer musikalischen Andacht die Kirchenchöre Bad Bibra und Nebra sowie der Männergesangsverein „Liedertafel“. Zudem erklingt Orgelmusik. Ab 11 Uhr schenkt das Weingut Walther aus.

In der Klosterkirche in Schulpforte präsentiert ab 19 Uhr das „Ensemble Trecanum“ aus dem französischen Straßburg geistliche Musik der Notre-Dame-Epoche und des Spätmittelalters. Tickets sind nur an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist ab 18.30 Uhr

Die ehemalige Naumburger Bischofskurie am Domplatz wird in den nächsten Jahren zum Welterbe-Informationszentrum umgebaut. Foto: Archiv/Biel)

Die Vereinigten Domstifter laden zu drei Sonderführungen in das künftige Welterbe-Zentrum ein. Die einstige historische Bischofskurie am Domplatz soll in den kommenden Jahren saniert und ausgebaut werden (wir berichteten kürzlich ausführlich). Die Führungen finden um 13.30 Uhr, 15.30 Uhr und um 17 Uhr statt. „Wir begeben uns auf Spurensuche, um einzigartige Details der Renaissance zu entdecken, aber wir präsentieren natürlich auch die Pläne für das Gebäude, wie es aussehen und gestaltet werden soll“, erläutert Kirsten Reichert, Leiterin des Besucherservice, die diese Führungen durchführen wird. Aufgrund der aktuellen Verordnungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt, wird um Anmeldung gebeten. Darüber hinaus laden die Vereinigten Domstifter Erwachsene ab 15 Uhr zum Kreativ-Nachmittag „Wein in Stein“ in die Kinder-Dombauhütte ein. Teilnehmer fertigen ein Blattrelief aus Gasbetonstein an und erhalten ein Glas Saale-Unstrut-Wein.

Anmeldung über den Online-Ticketshop oder den Besucherservice unter 03445/2301133 oder via E-Mail an: fuehrung@naumburger-dom.de

Mit einem Konzert für Orgel und Posaune am Sonntag ab 17 Uhr im Zeitzer Dom will der Förderverein Eule-Orgel auf das nahende Jubiläum des Instruments aufmerksam machen. Andreas Marquardt (Orgel) und Sebastian Krause (Posaune) haben das Konzert dem Orgel-Jubiläum gewidmet, das in diesem Jahr am 25. November begangen wird.

INDUSTRIE UND TECHNIK

Die Naumburger Straßenbahn beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals mit einer Führung ab 14.15 Uhr durch das historische Ringbahndepot am Stephanplatz. Dabei erfahren Besucher nicht nur viel über die Einzigartigkeit des Gebäudes, die Gäste können auch in andere Zeiten eintauchen. Festes Schuhwerk ist dafür angeraten. In Großheringen kann in der Zeit von 10 bis 16 Uhr der historische Lokschuppen besichtigt werden. Das Gebäude war zwischen 1872 und 1874 errichtet worden und befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Eisenbahn-Freunde füllen es mit Leben. Wer noch etwas weiter fahren will, dem sei ein Besuch der Forst-Sternwarte in Jena, Forstweg, empfohlen. Die kleine Sternwarte wurde 1903/04 als erste Werksternwarte der Firma Carl Zeiss errichtet. Sie besteht aus dem Sechs-Meter-Kuppelbau und einem kleinen Werkstattgebäude und ist heute mit einem Cassegrain-Spiegelteleskop ausgestattet. Im Eiermann-Bau in Apolda, Auenstraße 11, ist ab 12.30 Uhr sowie ab 16.30 Uhr das Puppenspiel „Hänsel und Gretel“ zu sehen. Martin Vogel erzählt mit Figuren aus Bronze, Messing und Stahl das altbekannte Märchen im Wortlaut. Das Gebäude wurde 1906/07 ursprünglich als Weberei für die Firma Borgmann und Co. errichtet. Seit 1994 ungenutzt, war es 2016 ein Initiativprojekt der Iba Thüringen.

Die Naumburger Straßenbahn lädt am Denkmaltag in ihr historisches Depot am Stephanplatz ein. (Foto: Archiv/privat)

SCHLÖSSER, BURGEN, GÄRTEN

Anlässlich des 120. Geburtstags des Zeitzer Holzschneiders Johannes Lebek wird am Tag des offenen Denkmals im Schloss Moritzburg in Zeitz die Sonderausstellung „Zum Sehen geboren“ eröffnet. Auf der Haynsburg in Wetterzeube finden zwischen 10 und 14 Uhr im stündlichen Takt Führungen statt. Der historische Composanto-Friedhof in Buttstädt zählt zu den Außenstellen der diesjährigen Bundesgartenschau Erfurt. Um 15 Uhr beginnt ein Konzert des Posaunenchores der evangelischen Kirchgemeinde. Zu Führungen um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr wird in Schillers Gartenhaus in Jena, Schillergäßchen 2, eingeladen. Während der Sommer, die Schiller hier mit seiner Familie verbracht hatte, entstanden Teile seiner bekanntesten Werke.

Der Alte Friedhof in Buttstädt ist Außenstandort der Bundesgartenschau Erfurt. Am Sonntag wird zu einem Konzert eingeladen. (Foto: Torsten Biel)

ES WIRD GESAMMELT

In der alten Schule in Possenhain kann die Heimatstube besucht werden. Sie ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Erstmals zu sehen ist ein Teil einer umfangreichen Frosch-Sammlung. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für den Erhalt der Heimatstube wird indes gebeten.

Nahezu 4.000 historische Bauwerke und Veranstaltungen lassen sich beim diesjährigen Tag des offenen Denkmals bundesweit entdecken - sowohl analog direkt vor Ort als auch digital. Das digitale Programm lässt sich auf allen Endgeräten einfach und individuell filtern und zusammenstellen. Auch Angebote an den jeweiligen Orten lassen sich mit wenigen Mausklicks suchen und finden. Ab dem kommenden Jahr soll es eine App geben. Anlässlich des Orgeljahres 2021 bietet das Programm eine Vielzahl an Konzerten und Führungen. Koordiniert wird die schon traditionelle und seit 1993 stattfindende Initiative von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Weitere Informationen unter: www.tag-des-offenen-denkmals.de