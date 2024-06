Am Haus der Familie Noak in Weichau an der B87 rasen die Autos meist mit mehr als den erlaubten 50 km/h vorbei. Trauriger Rekord: 130 km/h

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weichau. - Es lebt sich kreuzgefährlich in Weichau – zumindest, wenn das eigene Haus direkt an der B87 steht. In dem kurvigen Bereich am Ortseingang Naumburg von Wethau kommend würde sich kaum ein Autofahrer – ob stadtein- oder -auswärts unterwegs – an die gebotenen 50 Kilometer pro Stunde halten. Im Gegenteil, meist würde Vollgas gegeben. Mit dem Auto von ihrem Grundstück auf die Bundesstraße aufzufahren, ist für Carolin Noak und ihre Familie daher ein lebensgefährliches Unterfangen, bei dem sie Blut und Wasser schwitzt, wenn sie ihre zweijährige Tochter mit an Bord hat.