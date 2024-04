Naumburg/AFA - Der zehnte Welterbe-Wandertag im Burgenlandkreis findet am Sonntag, 21. April, statt. Wer mitmachen möchte, sollte sich bald anmelden, einige der Touren sind bereits ausgebucht.

Los geht es bereits am Samstag, 20. April, mit einer Sonderführung durch Schloss Goseck. 18 Uhr ist Beginn. Sonntag, 21. April, werden die Welterbestätten erlaufen. Aber Achtung: Von den sieben Wandertouren sind fünf schon ausgebucht. Anmeldungen für die verfügbaren Touren sind möglich unter www.welterbeansaaleundunstrut.de

Die große Tour

Zu haben ist noch Tour Nr. 6. Etwa 20 Kilometer sind zurückzulegen bei „Wandern zur Uta – Naumburger Dom“, eine Wanderung via Eulau und Henne durch die Naumburger Innenstadt und zurück nach Goseck.

Die kleine Tour

Für Familien mit Kindern bietet sich die Familientour „Mit Ziegen zum Sonnenobservatorium Goseck“ an, eine gemütliche Runde im Rhythmus der Tiere; über den Igelsberg kann die Umgebung erkundet werden. Etwa zwei Kilometer sind hier zurückzulegen, das schaffen auch kleine Kinderbeine.

Die harten Touren

Die Rad- und Triathlontouren sind sämtlichst noch verfügbar. Angeboten werden bei der achten Tour 55 Kilometer über die Barockstadt Weißenfels nach Teuchern via Schönburg. Oder, Nr. 9, 42 Kilometer zu den Klöstern in Weißenfels und Langendorf, zurück via Possenhain und Schönburg mit Saalequerung über die Henne-Brücke. Hier steht das romanische Erbe im Vordergrund.

Fehlt noch das Event für die ganz Harten: die Triathlontour. Geschwommen werden muss dabei aber nicht, die Gewässer werden per Boot überquert. Entlang der Querne geht es zu Fuß an der Querfurter Burg vorbei, immer weiter bis nach Karsdorf. Dort wird auf die Räder gewechselt und bis Freyburg gefahren. Unterhalb der Schweigenberge geht die Fahrt dann per Boot über den Blütengrund bis in die Saale und zur Henne. Das letzte Stück nach Goseck führt zu Fuß über Eulau bis zum Zielpunkt.