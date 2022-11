Vorsicht vor Wildwechsel - wann die Gefahr am größten ist

2022 gab es im Burgenlandkreis etliche Unfälle mit freilebenden Tieren. Wann das Risiko am größten ist und was Versicherte beachten müssen.

Ein totes Reh liegt am Straßenrand. Im Burgenlandkreis sind in diesem Jahr bisher 928 Wildunfälle angezeigt worden.

Naumburg - Kurze Tage, lange Nächte, dazu Nebel und schlechte Sicht: Wer aktuell auf Landstraßen oder landwirtschaftlichen Wegen unterwegs ist, sollte extra vorsichtig fahren. Wenn Rehe, Wildschweine, Hasen und Co. die Straßen queren, kommt es vor allem im Dunkeln häufiger zu Unfällen. Die Statistik der Polizei zeigt: Wildunfälle sind im Burgenlandkreis auch 2022 ein Thema.

Unfallzahlen stagnieren

So wurden nach Angaben des Polizeireviers Burgenlandkreis von Januar bis Ende Oktober dieses Jahres 928 Unfälle mit Wildtieren angezeigt. Das sind ungefähr so viele, wie im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr (912). Im gesamten Jahr 2021 gab es im Kreis 1.084 Wildunfälle und damit etwas weniger als im benachbarten Saalekreis (1.227). Die Unfallzahlen befinden sich für den Burgenlandkreis in den zurückliegenden fünf Jahren auf gleichem Niveau und liegen zwischen 1.029 Wildunfällen im Jahr 2018 und 1.087 im Jahr 2020.

Aus der Unfallstatistik lässt sich auch entnehmen, dass vor allem zu bestimmten Tageszeiten häufiger Wildunfälle passieren. Besonders gefährlich ist es abends und nachts: Zwischen 5 und 6 Uhr und zwischen 21 und 22 Uhr kam 2022 bisher am häufigsten zu Wildunfällen. Dabei krachte es nicht nur in der vermeintlichen Hochzeit im Herbst. Gerade auch im Frühling und Sommer gab es viele Unfälle, etwa im April (115), August (114) und Juli (107). Diese Monate, sowie der Oktober, waren auch in den vergangenen fünf Jahren häufig Unfallspitzenreiter.

Dass im Herbst und Winter dennoch besondere Vorsicht geboten ist, hängt mit der früher einsetzenden Dämmerung zusammen, in der besonders viele Tiere unterwegs sind, sagt der Weißenfelser Stadtjäger, Armin Deubel: „Wildschweine sind derzeit in Familienverbänden – den sogenannten Rotten – unterwegs. In den Herbstmonaten sind sie verstärkt auf Futtersuche und überqueren auch Straßen, um an Nahrung zu gelangen.“

Viele Unfälle mit Rehwild

50 Wildschweine – sogenanntes Schwarzwild – waren in diesem Jahr bisher in Wildunfälle verwickelt. Deutlich öfter kam es aber zu Unfällen mit Rehwild: Die Polizei registrierte bis Ende Oktober 741 Fälle. Kam es in 2022 zu einem Wildunfall, waren also in fast 80 Prozent der Fälle Rehe involviert. Neben „sonstigem Haarwild“ (64 Unfälle) gab es außerdem noch Unfälle mit Füchsen (34), Hasen und Wildkaninchen (30) und Rot- und Damwild (6), also Hirschen.

Dass es darüber hinaus auch Unfälle mit vergleichsweise selteneren Tieren gibt, zeigen Fälle aus den vergangenen Jahren: So kam es etwa in 2021 und 2019 im Burgenlandkreis zu jeweils einem Unfall mit einem Muffelwild. Vor drei Jahren wurde auch eine Wildkatze angefahren.

Doch wie verhalten sich Autofahrer, wenn es zu einem Unfall kommt? In jedem Falle sollte unverzüglich die Polizei informiert werden, sagt Polizeisprecherin Gesine Kerwien. Das gelte im Sinne des Tierschutzes auch, wenn das Tier nach dem Unfall noch weiterrennen konnte. Um das Tier kümmere sich dann der jeweils zuständige Jagdpächter. Der würde im Burgenlandkreis auch in aller Regel die Entsorgung verendeter Tiere übernehmen.

Teilkaskoversichtung übernimmt Schäden

Ist der erste Schock überwunden, stellt sich für Autofahrer dann die Frage, wer für den Schaden am Auto aufkommt. Das übernimmt die Teilkaskoversicherung, die im Gegensatz zur Kfz-Haftpflicht aber freiwillig ist. Ist eine Teilkasko vorhanden, haben Kunden in der Regel eine Selbstbeteiligung in Höhe von 150 Euro zu tragen, sagt Jochen Fuchs, Geschäftsführer von der Fuchs Versicherungsmakler GmbH aus Weißenfels und ergänzt, dass es bei derartigen Schäden auch nicht zu einer Höherstufung im nächsten Versicherungsjahr kommt.

Wildunfälle würden Versicherer indes völlig problemlos regulieren, sagt Fuchs. Wichtig sei nur, dass sich Fahrer nach der Unfallaufnahme bei der Polizei eine sogenannte Wildunfallbescheinigung ausstellen lassen und mit der Reparatur in der Werkstatt warten, bis die Versicherung die Freigabe erteilt hat.