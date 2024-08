Fußball im Burgenlandkreis Vor dem Saisonstart: Gleich zum Auftakt Unstrut-Derby in Freyburg

Am Freitag treffen die beiden verbliebenen Landesklasse-Teams der Region, der FC RSK und die Lauchaer, aufeinander. Auch in der Kreisoberliga kämpfen an jenem Abend schon Nebra, Bad Kösen und Bad Bibra/Saubach um Punkte.