Von Hollywood ausgebildeter Filmmusiker nun am Domgymnasium

Sänger, Lehrer, vor Kurzem noch Uni-Gründer in Sofia - nun unterrichtet 53-Jähriger in Naumburg.

Naumburg - Wenn man von mehreren Eltern und Jugendlichen unabhängig voneinander hört, „am Domgymnasium gibt es einen neuen Musik- und Englischlehrer, total cooler Typ, macht eigentlich Filmmusik fürs Kino“, wird man neugierig. Doch wenn man sich mit Jan Grenner trifft und der 53-Jährige im wilden, zweistündigen Ritt druckreif aus seinem Tausendsassa-Leben erzählt, wird man vorsichtig: Also entweder die Naumburger Schüler haben nicht mehr lange was von Grenner, weil es ihn wieder in die Welt zieht, oder hier werden demnächst wie verrückt Chöre, Projekte, Firmen und derlei mehr gegründet. „Nein, nein, gar nicht“, wehrt der darauf Angesprochene ab. „Ich will hier ganz langsam ankommen, ein Vertrauensverhältnis zu meinen Kollegen und Lehrern entwickeln.“ Neue Lehrer, die denken, sie können alles besser und müssen alles ändern, solche habe er in Wiesbaden ständig erlebt. Bei der Marine habe er in den ersten Monaten nicht mal ein eigenes Bett gehabt. „Das war nicht verkehrt. Bescheiden anfangen!“