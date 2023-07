Überraschender Besuch für eine Freyburgerin: Männer geben sich als Telekom-Mitarbeiter aus, um in ihr Haus zu gelangen. Was die Polizei dazu sagt.

Vermeintliche Telekom-Mitarbeiter klopfen abends an die Tür - Freyburgerin weist sie ab

Die Polizei warnt, Fremde ins Haus oder Wohnung zu lassen. Im Fall einer Freyburgerin wollten vermeintliche Telekom-Mitarbeiter in ihre Räumlichkeiten. Als Grund gaben sie die Verlegung von Glasfaserkabeln an.

Freyburg/hbo - Mittwochabend klopften in der Straße am Graben drei unbekannte Männer an der Haustür einer Freyburgerin. Sie gaben vor, Mitarbeiter der Telekom zu sein und wollten zwecks späterer Verlegung von Glasfaserkabeln die Räumlichkeiten anschauen.

Wie die Polizei mitteilt, hegte die Hausbesitzerin aber Misstrauen und wies die Männer ab. Die Polizei warnt eindringlich davor, Fremde ins Haus oder in die Wohnung einzulassen.